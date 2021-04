La Bundesliga andrà in quarantena nelle ultime due giornate per salvare la stagione (Di giovedì 22 aprile 2021) Una decisione per salvare la stagione e non compromettere gli Europei. La Dfl (l’organizzazione che gestisce Bundesliga e Zweite Bundesliga) ha annunciato che dal 12 maggio fino al termine del campionato (saranno le ultime due giornate) tutte le squadre dovranno andare in quarantena. La decisione è stata presa dopo i casi di positività dell’Hertha Berlino, il club è stato messo prima in bolla e poi in isolamento. Stessa cosa succederà in tutte le squadre dei due campionati. Foto: Twitter Bundesliga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Una decisione perlae non compromettere gli Europei. La Dfl (l’organizzazione che gestiscee Zweite) ha annunciato che dal 12 maggio fino al termine del campionato (saranno ledue) tutte le squadre dovranno andare in. La decisione è stata presa dopo i casi di positività dell’Hertha Berlino, il club è stato messo prima in bolla e poi in isolamento. Stessa cosa succederà in tutte le squadre dei due campionati. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

