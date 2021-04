La bellissima ragazza in foto è la figlia di due attori famosissimi ma in pochi notato un particolare importante nella foto Riuscite a riconoscerla?

(Di venerdì 23 aprile 2021) Buon 18esimo compleanno! Sei tutto e ogni cosa è te. Grazie per la gioia che mi dai. Questi sono gli auguri mandati sui social in un post di Instagram da una madre allache è appena entratamaggiore età. Il post ha divertito molto i suoi fan perchè conteneva tre scatti molto particolari: nel primo c’è la madre da giovane, nel secondo la(la somiglianza tra le due è fin troppo evidente) e il terzo è lo screenshot di una conversazione tra le due. Alle 5 di questa mattina, mi hai mandato un messaggio di ringraziamento per averti fatta nascere. Farti nascere è stato il momento di maggior orgoglio. Aspetta…. L’Oscar? No… decisamente tu. La festeggiata infatti è Cary Douglas,di Michael Douglas, 76 anni, e Catherine Zeta-Jones, 51. Laè l’unica ...

Advertising

martimanzariii : Eleanor è bellissima e super simpatica. Prima dite TPWK e poi andate ad insultarla senza motivo. Lei è una ragazza,… - Dorian221190 : #isola una bellissima ragazza Daniela - oletrrr : RT @Hakflak: @scastaldi9 @BrindusaB1 @Matibo11 @Biagio960 @CaterinaCategio @AntonellaLaTor6 @Rebeka80721106 @PasqualeTotaro @karmendida @ma… - desire30024396 : su su mandiamo in tendenza questa bellissima ragazza che si merita tutto!! facciamola salire #datecigiuliastabile - Luigi38359046 : FRANCESCA LODO È UNA RAGAZZA BELLISSIMA?????? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : bellissima ragazza

È unasolare, d'altri tempi, ma allo stesso tempo determinata, nordica. Tra noi è stato un ... Attrice, nonché ex modella, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2000 al fianco di ...Lastava entrando nel portoncino. L'ho salutata e lei ha ricambiato con un cenno, era unadonna e non passava inosservata. La vedevamo entrare e uscire, ma niente altro. Abitava ...Un riconoscimento da parte del ministero dell'Istruzione per l’Istituto Comprensivo “Angelo Vassallo” di Racale ...Il Napoli batte 5-2 la Lazio, ma pesa l'errore del direttore di gara che assegna un rigore controverso ai partenopei in apertura di ...