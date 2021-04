Kendall Jenner | ordine restrittivo di 5 anni all’uomo che stava per spararle | le ultime news

(Di giovedì 22 aprile 2021) Malik Bowker è uno stalker che ha minacciatodi morte. Ha raccontato a chi gliintorno che le avrebbe sparato appena gli si fosse presentata l’occasione. Ora una giuria del tribunale della Contea di Los Angeles ha ordinatodi stare lontano da lei per cinque. Bowker dovrà stare distante daalmeno cento metri. Non dovrà avvicinarsi nemmeno alla sua casa, al suo lavoro, alla sua macchina. Gli è stato vietato di tentare di ottenere il suo nuovo indirizzo. Infatti, dopo le minacce, si è stancata della scarsa sicurezza di Beverly Hills e si è trasferita a Calabasas, in un luogo ancora sconosciuto, dove a proteggere le ville dei supervip c’è una sicurezza armata. Malik Bowker non si potrà avvicinare a...

vrncpz : RT @vrncpz: @draculolaa anche di kendall jenner andrebbe bene - youaremysum : RT @vrncpz: @draculolaa anche di kendall jenner andrebbe bene - vrncpz : @draculolaa anche di kendall jenner andrebbe bene - pololadezayn : @91B0RED KENDALL JENNER QUE KFKFBWOFNWLFNDJSJSJ - iamluez : Te amo, Kendall Jenner, te amo. -

La sfilata digitale di Burberry, con Madonna e le altre star in posa Oltre all'icona del pop anche, Gigi Hadid, Naomi Campbell, Irina Shayk... Tutte le amiche del brand in posa per assistere allo show digitale di Federica Salto È ancora tempo di sfilate digitali, e questa volta tocca ...Burberry: Madonna, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Jessica Chastain... Tutte le star in posa per la sfilata digitale ...Per un meeting di lavoro a Beverly Hills, Hailey Bieber ha indossato un outfit con blazer check e pantaloni neutri abbinati a scarpe e borsa blu. Proprio come suggeriscono gli ultimi trend Il segreto ...