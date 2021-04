Katia Ricciarelli “Rita Dalla Chiesa dice di andare a letto con tutti” e Rita Dalla Chiesa le risponde in diretta (Di giovedì 22 aprile 2021) Vita in diretta, qualche volta mette in imbarazzo e difficoltà il conduttore, il giornalista calabrese Alberto Matano. Perché, come in tutti i programmi che sono in diretta, accadono cose imprevedibili ed inevitabili così come imprevedibili possono essere gli ospiti che affermano qualcosa o di troppo forte o fuori luogo e il conduttore , nel caso di Vita in diretta, Alberto Matano è costretto a correre ai ripari. Questo avviene, per fortuna del conduttore, raramente ma la diretta implica anche certi inconvenienti. Katia Ricciarelli “Io non sono come Rita Dalla Chiesa che dice di andare a letto con ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 22 aprile 2021) Vita in, qualche volta mette in imbarazzo e difficoltà il conduttore, il giornalista calabrese Alberto Matano. Perché, come ini programmi che sono in, accadono cose imprevedibili ed inevitabili così come imprevedibili possono essere gli ospiti che affermano qualcosa o di troppo forte o fuori luogo e il conduttore , nel caso di Vita in, Alberto Matano è costretto a correre ai ripari. Questo avviene, per fortuna del conduttore, raramente ma laimplica anche certi inconvenienti.“Io non sono comechedicon ...

