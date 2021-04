Karina Cascella contro Valentina Persia: “Mi dà il voltastomaco” (Di giovedì 22 aprile 2021) Karina Cascella è intervenuta via social scagliandosi contro Valentina Persia, attuale concorrente dell’isola dei Famosi. A quanto pare tra Karina Cascella e Valentina Persia non corre buon sangue: le due si sono incontrare in passato durante una puntata di Caduta Libera, lo show condotto da Gerry Scotti. Lì Valentina Persia deve aver fatto qualcosa che ha infastidito Karina, perché l’opinionista non proverebbe per lei alcuna simpatia: “La domanda è: ‘Pensa di far ridere?’. Risposta: ‘No, perché a me ha dato solo il voltastomaco’”, ha tuonato Karina via social, e ancora: “La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 22 aprile 2021)è intervenuta via social scagliandosi, attuale concorrente dell’isola dei Famosi. A quanto pare tranon corre buon sangue: le due si sono incontrare in passato durante una puntata di Caduta Libera, lo show condotto da Gerry Scotti. Lìdeve aver fatto qualcosa che ha infastidito, perché l’opinionista non proverebbe per lei alcuna simpatia: “La domanda è: ‘Pensa di far ridere?’. Risposta: ‘No, perché a me ha dato solo il’”, ha tuonatovia social, e ancora: “La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà ...

