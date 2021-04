Karina Cascella assente dalla tv: c’entra Barbara D’Urso (Di giovedì 22 aprile 2021) Ha appassionato i telespettatori diventando protagonista di Uomini e donne, per poi sorprendere ancora prendendo parte a La talpa e passando al ruolo di opinionista fissa ai talk-show di Barbara D’Urso, si tratta di Karina Cascella, che ora svela il motivo della sua lontananza attuale dalla tv. In molti, tra gli internauti si chiedono e chiedono a Karina come mai lei non figuri da tempo nel piccolo schermo e soprattutto non svolga più il ruolo di spalla destra nei salotti dursiani, dettaglio che lascia a molti pensare che vi sia dell’astio tra la Cascella e la D’Urso. Ma riattivatasi in queste ore sui social, la diretta interessata, Karina, ha risposto ad alcuni quesiti dei fan, senza risparmiarsi sulla D’Urso né sui ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Ha appassionato i telespettatori diventando protagonista di Uomini e donne, per poi sorprendere ancora prendendo parte a La talpa e passando al ruolo di opinionista fissa ai talk-show di, si tratta di, che ora svela il motivo della sua lontananza attualetv. In molti, tra gli internauti si chiedono e chiedono acome mai lei non figuri da tempo nel piccolo schermo e soprattutto non svolga più il ruolo di spalla destra nei salotti dursiani, dettaglio che lascia a molti pensare che vi sia dell’astio tra lae la. Ma riattivatasi in queste ore sui social, la diretta interessata,, ha risposto ad alcuni quesiti dei fan, senza risparmiarsi sullané sui ...

