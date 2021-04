Juventus, quale destino per Andrea Agnelli dopo il fallimento Superlega? I successori in caso di dimissioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Foto di Roberto Bregani / Ansa Juventus, in bilico il futuro di Andrea Agnelli: la Superlega ha distrutto i rapporti con UEFA, FIFA e club di Serie A, le alternative non mancano “Quanto è successo mi darà il tempo per concentrarmi al 110% sulla Juventus. Continuerò a farlo con la passione che ho sempre avuto“. Si era espresso così Andrea Agnelli, facendo riferimento ai microfoni di ‘Reuters’ circa le dimissioni incarichi internazionali (presideza Eca e posto nell’Esecutivo UEFA) presentate dopo l’adesione alla Superlega, progetto ormai naufragato. Il numero uno della Juventus avrà più tempo da dedicare al club bianconero, ma dovrà fare i conti con il raffreddamento, per usare un eufemismo, dei ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Foto di Roberto Bregani / Ansa, in bilico il futuro di: laha distrutto i rapporti con UEFA, FIFA e club di Serie A, le alternative non mancano “Quanto è successo mi darà il tempo per concentrarmi al 110% sulla. Continuerò a farlo con la passione che ho sempre avuto“. Si era espresso così, facendo riferimento ai microfoni di ‘Reuters’ circa leincarichi internazionali (presideza Eca e posto nell’Esecutivo UEFA) presentatel’adesione alla, progetto ormai naufragato. Il numero uno dellaavrà più tempo da dedicare al club bianconero, ma dovrà fare i conti con il raffreddamento, per usare un eufemismo, dei ...

Advertising

ZZiliani : L’avv. #Turco, indagata quale “istigatrice morale” della truffa #Suarez in qualità di legale incaricata dalla… - Rodolfo22455857 : @FabRavezzani Ma adesso fossi in Juventus Milan Inter invece di pagare 40 Locatelli o 60 un’altro giocatore della s… - acerracido : RT @ZZiliani: L’avv. #Turco, indagata quale “istigatrice morale” della truffa #Suarez in qualità di legale incaricata dalla #Juventus, è la… - CuginoPaolo : RT @ZZiliani: L’avv. #Turco, indagata quale “istigatrice morale” della truffa #Suarez in qualità di legale incaricata dalla #Juventus, è la… - Maggiordomobat1 : RT @ZZiliani: L’avv. #Turco, indagata quale “istigatrice morale” della truffa #Suarez in qualità di legale incaricata dalla #Juventus, è la… -