Juventus | Andrea Agnelli verso l’addio | clamoroso ritorno ai vertici

(Di giovedì 22 aprile 2021) Lapotrebbe cambiare presto Presidente.potrebbe essere sostituito da una persona carismatica come pochi. La Superlega, la UEFA e poi il calcio, quello giocato sul campo. La decisione, giusta o sbagliata, di mettere al corrente tantissimi tifosi di tutto il mondo di un torneo chiuso, o quasi, alla mezzanotte di domenica non L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

romeoagresti : ?? Smentite totali sia dal mondo Juve sia dal mondo Exor circa la voce delle avvenute dimissioni di Andrea #Agnelli… - fattoquotidiano : Si sono addormentati da padroni del calcio. Si sono risvegliati da zimbelli d’Europa. La Juventus, le milanesi, tut… - Agenzia_Ansa : Superlega: tapiro d'oro gigante per Andrea Agnelli A bordo di un camioncino, Staffelli vuole consegnarlo al preside… - famyamry : RT @marga_dp: Andrea Agnelli è il mio Presidente. #Juventus #ForzaJuve - FabioCasalucci : @Juventina962 @gianlui62256426 E tutti i nostri boccaloni addetti ai lavori sono cascati nella trappola del perbeni… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Andrea

... c'è chi è pronto a chiedere il conto, in particolare Roma, Torino e Genoa sono pronte ad intraprendere un'azione di responsabilità contro il presidente dellaAgnelli , perché il ...... dell'origine di questa competizione voluta fortemente da Florentino Perez eAgnelli, e del ... Tutte le news di calciomercato insieme a noi! #Superlega ##Agnelli Iscriviti al nostro ...La Juventus potrebbe cambiare presto Presidente. Andrea Agnelli potrebbe essere sostituito da una persona carismatica come pochi.Il terremoto Superlega, che ha sconvolto il calcio negli ultimi giorni, potrebbe avere ripercussioni pesantissime soprattutto in terra italiana. Andrea Agnelli, uno dei promotori insieme a Florentino.