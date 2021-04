(Di giovedì 22 aprile 2021) TORINO - Per lanon c'è tempo di riposare dopo la vittoria, importantissima in chiave Champions, con il. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per cominciare a ...

Advertising

juventusfc : #TrainingCenter | La seduta di oggi verso #JuveParma ???? ?? - juventusfc : La gallery completa dell'allenamento di oggi ?? - juventusfc : #JuventusWomen al lavoro verso #SassuoloJuve ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? - sportli26181512 : Juve verso la Fiorentina: scarico per chi ha giocato col Parma: Dopo il 3-1 al Parma i bianconeri hanno messo nel m… - junews24com : Infortunio Chiesa: cosa filtra dalla Continassa verso Fiorentina-Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve verso

La Gazzetta dello Sport

Domani, venerdì, per lac'è in calendario una nuova sessione di lavoro mattutina.PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Clamorosa notizia, Giuntoli allainsieme a Marotta: il Ds azzurro in passato si era proposto all'Inter UFFICIALE " Lazio, i convocati per la ...Reduci dalla cocente sconfitta contro il Torino, la Roma cercherà di riscattarsi questo pomeriggio nella difficile sfida contro l'Atalanta, sempre più lanciata verso la qualificazione in Champions Lea ...16:55 - Grazie per essere stati con noi, restate sintonizzati su Tuttojuve.com per tutti gli aggiornamenti sul mondo Juve. 16:54 - Triplice fischio al Moccagatta! Il match si chiude sull'1-1: in gol B ...