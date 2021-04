Juve Superlega: l’UEFA pensa alla punizione. C’è un’ipotesi clamorosa (Di giovedì 22 aprile 2021) La UEFA starebbe pensando ad una sanzione per Juve e Real Madrid in relazione ai fatti inerenti alla Superlega. C’è un’ipotesi clamorosa Ormai è ufficiale, la Super League è sfumata, almeno per il prossimo anno. La UEFA, però, cercherà di fare in modo di non correre il rischio di una nuova scissione, nel corso di una riunione che si terrà domani. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, L’Esecutivo straordinario di domani si concentrerà anche sui provvedimenti da prendere nei confronti dei leader della ‘ribellione’ alla UEFA. L’ipotesi clamorosa potrebbe portare all’esclusione di Juve e Real Madrid per un anno dalla Champions League. SI valuta però anche la squalifica immediata di Real ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) La UEFA starebbendo ad una sanzione pere Real Madrid in relazione ai fatti inerenti. C’èOrmai è ufficiale, la Super League è sfumata, almeno per il prossimo anno. La UEFA, però, cercherà di fare in modo di non correre il rischio di una nuova scissione, nel corso di una riunione che si terrà domani. Secondo quanto riportato dGazzetta dello Sport, L’Esecutivo straordinario di domani si concentrerà anche sui provvedimenti da prendere nei confronti dei leader della ‘ribellione’UEFA. L’ipotesipotrebbe portare all’esclusione die Real Madrid per un anno dChampions League. SI valuta però anche la squalifica immediata di Real ...

