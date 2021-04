Jurassic World: Nuove Avventure 3, un nuovo trailer della serie animata (Di giovedì 22 aprile 2021) Jurassic World: Nuove Avventure 3 arriverà il 21 maggio su Netflix e il nuovo trailer regala delle sequenze tratte dagli episodi inediti della serie animata. Jurassic World: Nuove Avventure 3 arriverà su Netflix il 21 maggio e il trailer regala qualche sequenza in anteprima delle Nuove Avventure dei protagonisti. Nel video si vede un gruppo di giovani su una zattera che si ritrovano poi alle prese con il parco dove vivono i dinosauri, scoprendo inoltre l'esistenza di un nuovo terrificante esemplare, creato dal Dottor Wu, che è in libertà. Nella terza stagione di Jurassic ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021)3 arriverà il 21 maggio su Netflix e ilregala delle sequenze tratte dagli episodi inediti3 arriverà su Netflix il 21 maggio e ilregala qualche sequenza in anteprima delledei protagonisti. Nel video si vede un gruppo di giovani su una zattera che si ritrovano poi alle prese con il parco dove vivono i dinosauri, scoprendo inoltre l'esistenza di unterrificante esemplare, creato dal Dottor Wu, che è in libertà. Nella terza stagione di...

