Judo: si ritira a 31 anni Matteo Marconcini, argento mondiale nel 2017 e 5° alle Olimpiadi di Rio (Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiude ufficialmente a 31 anni la carriera agonistica di Matteo Marconcini, che ha annunciato il ritiro dalle competizioni con un post su Facebook ripreso successivamente dalla FIJLKAM. Classe 1989, il Judoka toscano ha deciso di intraprendere un nuovo percorso sempre nel mondo del Judo come tecnico. “Sono felice e sereno di annunciare il mio ritiro dalle competizioni. È arrivato quel momento che ogni atleta crede che sia lontanissimo ma è giusto così, lo sport è giovane! Avevo degli obiettivi che sognavo fin da quando ero bambino, e qualcuno di questi è stato raggiunto, con tanta fatica e tanti ostacoli che spesso mi hanno fatto pensare di lasciar perdere… eppure, dopo tanti sacrifici ho partecipato e raggiunto una finale all’olimpiade di Rio e una medaglia ad un ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiude ufficialmente a 31la carriera agonistica di, che ha annunciato il ritiro dcompetizioni con un post su Facebook ripreso successivamente dalla FIJLKAM. Classe 1989, ilka toscano ha deciso di intraprendere un nuovo percorso sempre nel mondo delcome tecnico. “Sono felice e sereno di annunciare il mio ritiro dcompetizioni. È arrivato quel momento che ogni atleta crede che sia lontanissimo ma è giusto così, lo sport è giovane! Avevo degli obiettivi che sognavo fin da quando ero bambino, e qualcuno di questi è stato raggiunto, con tanta fatica e tanti ostacoli che spesso mi hanno fatto pensare di lasciar perdere… eppure, dopo tanti sacrifici ho partecipato e raggiunto una finale all’olimpiade di Rio e una medaglia ad un ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Matteo #Marconcini si ritira, farà il coach: 'Spazio ai giovani, ma continuerò a puntare in alto'. #judo @fijlkamofficial… - EnzodeDenaro : Marconcini si ritira, farà il coach: 'Spazio ai giovani, ma continuerò a puntare in alto' @gazzetta - Gazzetta_it : Matteo #Marconcini si ritira, farà il coach: 'Spazio ai giovani, ma continuerò a puntare in alto'. #judo… -

Ultime Notizie dalla rete : Judo ritira Marconcini si ritira, farà il coach: "Spazio ai giovani, ma continuerò a puntare in alto" La Gazzetta dello Sport Lotta, si ritira Daigoro Timoncini, per tre volte alle Olimpiadi nella greco-romana Daigoro Timoncini, che per tre volte ha rappresentato l'Italia ai Giochi Olimpici nella lotta greco-romana, si ritira dall'attività agonistica. A comunicarlo è lo stesso atleta con un post su Facebook ...

Judo: Marconcini si ritira Matteo Marconcini, all’età di 31 anni e otto mesi, ha annunciato sui social che il suo glorioso “judogi da gara” è stato appeso al fatidico chiodo. Anche questa brutta pandemia ha aiutato a maturare u ...

Daigoro Timoncini, che per tre volte ha rappresentato l'Italia ai Giochi Olimpici nella lotta greco-romana, si ritira dall'attività agonistica. A comunicarlo è lo stesso atleta con un post su Facebook ...Matteo Marconcini, all’età di 31 anni e otto mesi, ha annunciato sui social che il suo glorioso “judogi da gara” è stato appeso al fatidico chiodo. Anche questa brutta pandemia ha aiutato a maturare u ...