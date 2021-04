(Di giovedì 22 aprile 2021)ha rilasciato una toccante intervista a Esquire Spain in cui hatoperditae del modo in cui ha imparato a sopravvivere al dolore. “Ho capito che il lutto è un percorso intimo e doloroso. Il dolore non è un concetto comune, ognuno lo prova a modo suo ed è necessario imboccare un sentiero che possa essere lenitivo e condurre alla guarigione”, ha detto sullamorta nel 2020 a soli 57 anni, a causa di un tumore al seno. Per lui la perdita di, da cui ha avuto tre figli (Ella, 21 anni, Benjamin, 10 e Jett, morto nel 2009 a 16 anni), è stato un colpo terribile. “La cosa più importante che puoi ...

Advertising

CaterpillarAM : IndovinArde: La serie con John Travolta e Olivia Newton-John chirurghi ospedalieri (6, 7) #IndovinArde @marcoardemagni - FQMagazineit : John Travolta parla della morte della moglie Kelly Preston: “Ero saturo della tristezza di tutti” - Zahidpaningrome : John Travolta laaaaa - ModaCorriere : John Travolta e il famoso ballo con Lady Diana alla Casa Bianca: «Mi sembrava di essere in una favola» - RADIOEFFEITALIA : Bianca Atzei - John Travolta (feat. Legno) -

Ultime Notizie dalla rete : John Travolta

Diana Spencer: i film e le serie tv su Lady D le parole diapprofondimento Super Bowl,balla Grease con sua figlia Ella in uno spot Come riportato alla rivista Esquire ...: "Quella volta in cui ballai con Lady Diana? Come una favola" "È mezzanotte. Mi avvicino a lei, le tocco il gomito, la invito a ballare" racconta l'attore ricordando l'iconico ballo con ...In una lunga intervista a Esquire Messico il 67enne attore ha ricordato quella sera di novembre del 1985, quando volteggiò per 15 minuti sulla pista da ballo insieme all'indimenticata principessa del ...L'attore ha ricordato l'incontro, nel 1985 alla Casa Bianca, con la principessa, definendolo un grande onore e raccontando i retroscena ...