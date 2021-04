Jarosz ex ECA | «Super League? Si è rotta la fiducia | e Agnelli…» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 aprile 2021) La nostra intervistaa Olivier, Club football advisor, ex ECA e co-autore del Club Management Guide ECA: l’incredibile parabola della, le possibili sanzioni verso i club e le prospettive di Andrea Agnelli Laera l’unica scappatoia alla crisi post pandemia?«Non era la migliore soluzione, e lo abbiamo visto. Il Covid ha amplificato alcune problematiche preesistenti. Lanon è qualcosa di nuovo, già dai tempi di Berlusconi se ne parlava molto, c’era solo da stabilire quando e in quali termini. Alla fine i buoni sono risultati la Uefa, il Psg e il Bayern. Potrebbe essere l’occasione di fare fronte comune su temi importanti come il financial fair play e la sostenibilità del calcio». Quali conseguenze ci ...