Jannik Sinner: "Io e Rublev tiriamo forte, ma il tennis non è solo quello. Vediamo domani come va" (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona sconfiggendo il lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennista italiano ha sfoderato una prestazione eccezionale imponendosi in due set: 7-6(9), 6-2 in favore del nostro portacolori, che ha così avuto la meglio sullo spagnolo per la terza volta nel giro di un mese. Dopo un primo set tiratissimo, chiuso soltanto con un tie-break infinito, l'azzurro ha messo il turbo e ha chiuso rapidamente i conti. Perentorio sigillo che vale all'altoatesino la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa catalana. Il 19enne si è guadagnato il diritto di affontare il forte russo Andrey Rublev, attuale numero 7 al mondo. Jannik Sinner ha analizzato la prova odierna ai microfoni di Sky: ...

