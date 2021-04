Jack Nicholson | 84 anni di grandi interpretazioni cinematografiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Compie oggi 84. È uno dei piùattori cinematografici con 10 candidature all’Oscar e tre vittorie come migliore attore protagonista e miglior attore non protagonista. È passato alla storia grazie a svariati film cult come “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e “Shining” “C’è sempre questa necessità di continuare a crescere, di espandersi. Per me la tecnica di Michail Cechov è la più completa” Queste le parole didurante la premiazione con il Golden Globe per miglior attore in un film o commedia musicale per “Qualcosa è cambiato” che gli sarebbe valso anche l’Oscar. Ovviamente associare questo grande attore solo a questa tecnica di recitazione può sembrare riduttivo.infatti ha completamente cambiato questo ...