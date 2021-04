Jabil, lavoratori tornano in piazza contro il nuovo piano industriale (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAlle prese da quasi due anni con una complessa vertenza che ne ha già quasi dimezzato l’organico, i lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (Ce) tornano a mobilitarsi concretamente, e si preparano a scendere nuovamente in piazza. Lo faranno a Napoli, il 3 maggio prossimo, alla sede della Regione Campania, dove manifesteranno la loro contrarietà al piano industriale presentato qualche giorno fa da vertici di Jabil Circuit Italia. La decisione di mobilitarsi è stata presa dai lavoratori riuniti in assemblee tenute in fabbrica alla presenza dei rappresentanti sindacali delle sigle dei metalmeccanici (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms); lo scopo della protesta è “sensibilizzare Regione e Ministeri ad intercettare tutti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAlle prese da quasi due anni con una complessa vertenza che ne ha già quasi dimezzato l’organico, idello stabilimentodi Marcianise (Ce)a mobilitarsi concretamente, e si preparano a scendere nuovamente in. Lo faranno a Napoli, il 3 maggio prossimo, alla sede della Regione Campania, dove manifesteranno la loro contrarietà alpresentato qualche giorno fa da vertici diCircuit Italia. La decisione di mobilitarsi è stata presa dairiuniti in assemblee tenute in fabbrica alla presenza dei rappresentanti sindacali delle sigle dei metalmeccanici (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms); lo scopo della protesta è “sensibilizzare Regione e Ministeri ad intercettare tutti ...

