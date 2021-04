Italmobiliare | assemblea approva il bilancio 2020 | dividendo di 0 | 65 euro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 aprile 2021) Undi 0,65, al lordo delle ritenute di Legge, per ogni azione è quanto ha deliberato per l’eserciziol’degli azionisti diSpa, che si è svolta mercoledì 21 aprile a Milano.che sarà messo in pagamento il 5 maggio 2021, con data di stacco della cedola n. 4 il 3 maggio e record date il 4 maggio. Unche si è chiuso perSpa con un utile consolidato di 103 milioni, erano 77 nel 2019, e che evidenzia un utile di 31,5 milioni (rispetto ai 19,7 milioni del 2019) e una posizione finanziaria netta attiva per la Capogruppo pari a 387,2 milioni (569,6 milioni nel 2019). I soci hanno inoltre rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ...