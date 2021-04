“Italian Council”, via alla decima edizione: 2,5 milioni per i giovani talenti dell’arte (Di giovedì 22 aprile 2021) Con uno stanziamento di 2.500.000 euro prende il via la decima edizione dell’Italian Council, il programma di supporto e promozione dell’arte contemporanea Italiana nel mondo, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura. Il nuovo bando rafforza gli obiettivi, incentivando la costruzione di reti internazionali e lo sviluppo delle carriere di artisti, curatori e critici a contatto con le migliori realtà del mondo. “A quattro anni dal primo bando, Italian Council sostiene con successo l’internazionalizzazione dell’arte contemporanea Italiana. La nuova edizione affianca un ulteriore intervento ai già sperimentati strumenti per la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Con uno stanziamento di 2.500.000 euro prende il via ladell’, il programma di supporto e promozionecontemporaneaa nel mondo, promosso dDirezione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura. Il nuovo bando rafforza gli obiettivi, incentivando la costruzione di reti internazionali e lo sviluppo delle carriere di artisti, curatori e critici a contatto con le migliori realtà del mondo. “A quattro anni dal primo bando,sostiene con successo l’internazionalizzazionecontemporaneaa. La nuovaaffianca un ulteriore intervento ai già sperimentati strumenti per la ...

Advertising

ItalyinGermany : RT @MiC_Italia: Italian Council arriva alla 10° edizione, il ministro @dariofrance: «Continua l’impegno del #MiC per portare l’arte contemp… - TerraDiPalma : RT @MiC_Italia: Italian Council arriva alla 10° edizione, il ministro @dariofrance: «Continua l’impegno del #MiC per portare l’arte contemp… - VivMilano : RT @MiC_Italia: Italian Council arriva alla 10° edizione, il ministro @dariofrance: «Continua l’impegno del #MiC per portare l’arte contemp… - GlobalTimeseu : RT @MiC_Italia: Italian Council arriva alla 10° edizione, il ministro @dariofrance: «Continua l’impegno del #MiC per portare l’arte contemp… - visitorcity : RT @MiC_Italia: Italian Council arriva alla 10° edizione, il ministro @dariofrance: «Continua l’impegno del #MiC per portare l’arte contemp… -