Italia zona gialla: le nuove regole dal 26 aprile. Germania: 30mila contagi Covid, coprifuoco e restrizioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Sarà in vigore fino al 31 luglio. Il governo ha varato il nuovo decreto che fissa il calendario delle riaperture a partire dal 26 aprile, lunedì prossimo. Il coprifuoco è confermato alle 22. Servirà una “carta verde” per spostarsi fra regioni di colore diverso. Nel provvedimento non si fissa una data di scadenza, ma è stato chiarito che le misure saranno riesaminate in base all’andamento della curva epidemiologica. È quindi possibile che anche questo limite orario venga rivisto già alla fine di maggio. Prorogato lo stato di emergenza che consente il lavoro in smart working e la procedura d’urgenza per numerosi adempimenti, compresi quelli relativi alla campagna vaccinale. Regioni in zona gialla: la maggioranza Da lunedì 26 aprile tornano dunque le zone gialle che saranno accompagnate anche dalle ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 aprile 2021) Sarà in vigore fino al 31 luglio. Il governo ha varato il nuovo decreto che fissa il calendario delle riaperture a partire dal 26, lunedì prossimo. Ilè confermato alle 22. Servirà una “carta verde” per spostarsi fra regioni di colore diverso. Nel provvedimento non si fissa una data di scadenza, ma è stato chiarito che le misure saranno riesaminate in base all’andamento della curva epidemiologica. È quindi possibile che anche questo limite orario venga rivisto già alla fine di maggio. Prorogato lo stato di emergenza che consente il lavoro in smart working e la procedura d’urgenza per numerosi adempimenti, compresi quelli relativi alla campagna vaccinale. Regioni in: la maggioranza Da lunedì 26tornano dunque le zone gialle che saranno accompagnate anche dalle ...

