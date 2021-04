Italia Viva ora apre ad Europa Verde

(Di giovedì 22 aprile 2021) di Erika Noschese, ad Eboli, ad. Nella serata di martedì, i coordinatori dei due movimenti, Cosimina Grazia Liliano e Francesco Bello, si sono incontrati per verificare le possibili convergenze tematiche ed elettorali sulle prossime amministrative.edsostengono, infatti, la necessità di un ritorno alle identità politiche per garantire filiere istituzionali tali da permettere una partecipazione incisiva della Città nei processi decisionali sovracomunali. La tutela dell’ambiente e la ritrovata centralità del tema con l’istituzione del ministero alla transizione ecologica debbono essere da stimolo anche sui territori per far invertire la rotta con comportamenti virtuosi per una Eboli ...

Advertising

borghi_claudio : In apertura seduta alla Camera esplode il caso #Macina Tutto il centrodestra ne chiede le dimissioni e anche itali… - ItaliaViva : 'Obiettivo di Italia Viva è portare a casa la legge sull'omofobia ed uscire dallo stallo. Ritengo che questo diseg… - espressonline : Ddl Zan, il freno di Italia Viva. Per Faraone “Ok alle modifiche” tra gli applausi di Lega e Fdi - ravanin58 : RT @mariamacina: Tampone obbligatorio? Allora che sia gratuito! Da 2 settimane lo chiede la senatrice Parente di Italia Viva. - nariucciopetra1 : RT @laura_ceruti: @RoccoTodero @pdnetwork @Mov5Stelle Italia Viva ovviamente -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

...online il video realizzato dal Comitato per le Onoranze ai Caduti di Sabbiuno per mantenerela ... a cura dell'Unione Reno Galliera e ANPI Associazione Nazionale Partigiani d'. Il Comune di ...Ancheha puntato l'attenzione su questa questione. ' Ridare possibilità agli eventi all'aperto di ripartire ma imporre un coprifuoco alle 22 rappresenterebbe una sorta di paradosso ...I fattori che determinano l’inquinamento atmosferico sono gli stessi di quelli del cambiamento climatico, ricorda l’Unicef: “Circa 2 miliardi di bambini vivono in aree in cui ... Giornata odierna ...In Danimarca 70 minori siriani rifugiati nel Paese rischiano di essere rimandati in Siria, in conflitto da 10 anni. Il loro rimpatrio creerebbe un pericoloso precedente.