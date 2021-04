Isola dei Famosi, "Vera Gemma mi ha preso per il c**o": Miryea Stabile furiosa (VIDEO) (Di giovedì 22 aprile 2021) Miryea Stabile rompe ogni legame con Vera Gemma, accusando la naufraga de L'Isola dei Famosi di aver giocato con la sua ingenuità. Leggi su comingsoon (Di giovedì 22 aprile 2021)rompe ogni legame con, accusando la naufraga de L'deidi aver giocato con la sua ingenuità.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - RonaldL82181810 : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… - shareattiva : RT @fabiofabbretti: Nuovi arrivi sull'#Isola dei (non) Famosi -