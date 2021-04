Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi stronca Gilles Rocca: “E’ di un’arroganza sinistra…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Puntata ricca di liti e discussioni Dopo la puntata in differita di giovedì scorso, lunedì in prima serata su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 è tornata in diretta con il decimo appuntamento. Una puntata molto tesa viste le tensioni tra naufraghi ma nello stesso tempo ci sono state tante sorprese e colpi di scena. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 22 aprile 2021) Puntata ricca di liti e discussioni Dopo la puntata in differita di giovedì scorso, lunedì in prima serata su Canale 5 L’dei15 è tornata in diretta con il decimo appuntamento. Una puntata molto tesa viste le tensioni tra naufraghi ma nello stesso tempo ci sono state tante sorprese e colpi di scena. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - infoitcultura : Isola dei Famosi: Tommaso Zorzi e le frecciatine (non velate) a Barbara D'Urso - 14DesiEmis : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… -