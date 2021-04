Isola dei Famosi: Paul Gascoigne torna a casa (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche questa sera Paul Gascoigne non era presente in Palapa. Cosa è successo all’ex calciatore? Come mai questa assenza? Massimiliano Rosolino ha rivelato che “Gazza” ha dovuto sottoporsi a nuovi accertamenti. L’uomo, però, si è collegato in studio e ha chiarito come stanno le cose: dovrà trovare a casa! Poco dopo l’inizio della 15esima edizione Paul Gascoigne si era infortunato durante una prova ricompensa ed era stato portato in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche questa seranon era presente in Palapa. Cosa è successo all’ex calciatore? Come mai questa assenza? Massimiliano Rosolino ha rivelato che “Gazza” ha dovuto sottoporsi a nuovi accertamenti. L’uomo, però, si è collegato in studio e ha chiarito come stanno le cose: dovrà trovare a! Poco dopo l’inizio della 15esima edizionesi era infortunato durante una prova ricompensa ed era stato portato in Articolo completo: dal blog SoloDonna

