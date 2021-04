Isola dei Famosi, nuovo naufrago bloccato in Messico: cosa succede? (Di giovedì 22 aprile 2021) Uno dei nuovi naufraghi dell’Isola deI Famosi è rimasto bloccato in Messico nelle ultime ore. Niente Honduras per il vip? Sono diversi i nuovi elementi introdotti dagli autori dell’Isola per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 aprile 2021) Uno dei nuovi naufraghi dell’deIè rimastoinnelle ultime ore. Niente Honduras per il vip? Sono diversi i nuovi elementi introdotti dagli autori dell’per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - SpettacoloDaily : Questa sera 22 aprile 2021 andrà in onda l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Chi uscirà secondo le scommess… - isola_mar : Adania Shibli, deserti dolorosi e amore dei margini - Letto su ?@ilmanifesto? -