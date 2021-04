Isola Dei Famosi: Gilles Rocca senza filtri (Di giovedì 22 aprile 2021) Messo alle strette ed accusato da alcuni dei suoi compagni ma soprattutto dai nuovi naufraghi arrivati sull’Isola Gilles Rocca è sbottato, arrivando a lasciarsi andare a dure parole, tanto da essere richiamato da Ilary Blasi. All’Isola dei Famosi solo poche ore fa sono sbarcati 4 nuovi naufraghi. L’arrivo di Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, però, ha già generato molti scontri. Dopo aver rubato il fuoco Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Messo alle strette ed accusato da alcuni dei suoi compagni ma soprattutto dai nuovi naufraghi arrivati sull’è sbottato, arrivando a lasciarsi andare a dure parole, tanto da essere richiamato da Ilary Blasi. All’deisolo poche ore fa sono sbarcati 4 nuovi naufraghi. L’arrivo di Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, però, ha già generato molti scontri. Dopo aver rubato il fuoco Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - aaridaje : gilles rocca è un manipolatore paraculo che fa passare gli altri come dei criminali ma ti ferisce con le parole e t… - mariapi22620328 : RT @ipertao: Mamma le facce dei rosiconi dietro... ?? Faribona ci siamo noi per te! #isola -