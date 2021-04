Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti: chi è il fidanzato? (Di giovedì 22 aprile 2021) Beatrice Marchetti è una delle naufraghe del reality L’Isola dei Famosi. Dopo un primo avvicinamento ad Awed, che non ha nascosto di volerla corteggiare, la top model pare abbia fatto un passo indietro dichiarando di essere felicemente fidanzata, innamorata del suo compagno. Ma chi è il fortunato? Chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti? Mistero sul nome del fidanzato della bella Beatrice Marchetti, ma anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha confermato la sua esistenza. Stando a quanto riporta Parpiglia e a delle indiscrezioni lanciate proprio da Giornalettismo, il fidanzato è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca e si chiama Mathieu Magni. Sarà davvero così? su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021)è una delle naufraghe del reality L’dei. Dopo un primo avvicinamento ad Awed, che non ha nascosto di volerla corteggiare, la top model pare abbia fatto un passo indietro dichiarando di essere felicemente fidanzata, innamorata del suo compagno. Ma chi è il fortunato? Chi è ildi? Mistero sul nome deldella bella, ma anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha confermato la sua esistenza. Stando a quanto riporta Parpiglia e a delle indiscrezioni lanciate proprio da Giornalettismo, ilè un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca e si chiama Mathieu Magni. Sarà davvero così? su Il ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Wolf_InTheNight : Ma la frecciatina contro gli autori che si divertono sulle disgrazie dei concorrenti? Ed è subito 'autori, geni sad… - AreziaP : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… -