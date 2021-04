Isola dei Famosi, Akash Kumar lascia a bocca aperta: “Mi sono pentito di aver regalato a Elisa Isoardi 2000,00 euro …” (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Isola dei Famosi sta proseguendo anche se diversi sono i naufraghi che non ci sono più perché hanno fatto rientro in Italia: Akash Kumar che, eliminato, ha scelto di non accettare una seconda possibilità di rimanere nel programma cambiando Isola ma ha deciso, invece, di andare via e tornare in Italia nonostante la conduttrice dell’Isola, Ilary Blasi si sia mostrata molto seccata per questa scelta e gli abbia anche detto che avrebbe potuto lasciare il posto a qualcun altro che avrebbe giocato più volentieri e anche meglio. Dopo questa affermazione il giornalista Roberto Alessi ha “rimproverato” la Blasi dicendole che avrebbe dovuto accettare la decisione dei naufraghi concorrenti di andare via senza fare polemiche. Poi, è stata la ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 22 aprile 2021) L’deista proseguendo anche se diversii naufraghi che non cipiù perché hanno fatto rientro in Italia:che, eliminato, ha scelto di non accettare una seconda possibilità di rimanere nel programma cambiandoma ha deciso, invece, di andare via e tornare in Italia nonostante la conduttrice dell’, Ilary Blasi si sia mostrata molto seccata per questa scelta e gli abbia anche detto che avrebbe potutore il posto a qualcun altro che avrebbe giocato più volentieri e anche meglio. Dopo questa affermazione il giornalista Roberto Alessi ha “rimproverato” la Blasi dicendole che avrebbe dovuto accettare la decisione dei naufraghi concorrenti di andare via senza fare polemiche. Poi, è stata la ...

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - zazoomblog : L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi - #L’Isola #Famosi: #nuovo #eliminato? - SabMusicIsLife : RT @96ivrg: Comunque il meccanismo di andare tutti contro uno si è ripetuto nuovamente per la terza volta. Coincidenze? Io non credo.. Gi… -