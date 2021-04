“Isola dei famosi” Akash contro Elisa Isoardi: «Ho lasciato per lei», il regalo costosissimo (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo aver lasciato «L’Isola dei famosi», Akash Kumar è tornato ad attaccare Elisa Isoardi e altri concorrenti che avrebbero usato una raffinata strategia per farlo fuori dal gioco. Il modello, ospite di “Punto Z”, il programma condotto da Tommaso Zorzi, opinionista del reality, non ha risparmiato delle dure critiche ai suoi ex compagni avventura. leggi anche l’articolo —> “Isola”, Myrea Stabile chiude con Vera Gemma: «Io presa in giro dal gruppetto» Akash Kumar ha lasciato l’Honduras. Il giovane è stato eliminato al televoto per volontà del pubblico. Akash si è rifiutato di rimanere in una seconda spiaggia segreta con la speranza di poter tornare in pista. A nulla sono valsi i tentativi della padrona di casa Ilary ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo aver«L’dei»,Kumar è tornato ad attaccaree altri concorrenti che avrebbero usato una raffinata strategia per farlo fuori dal gioco. Il modello, ospite di “Punto Z”, il programma condotto da Tommaso Zorzi, opinionista del reality, non ha risparmiato delle dure critiche ai suoi ex compagni avventura. leggi anche l’articolo —> “”, Myrea Stabile chiude con Vera Gemma: «Io presa in giro dal gruppetto»Kumar hal’Honduras. Il giovane è stato eliminato al televoto per volontà del pubblico.si è rifiutato di rimanere in una seconda spiaggia segreta con la speranza di poter tornare in pista. A nulla sono valsi i tentativi della padrona di casa Ilary ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - echenotizieoggi : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… - AndreaDispenza : @neodie Emanuela Tittocchia in un frame del video di presentazione dell’isola dei famosi -