Isola dei Famosi 2021 streaming e diretta tv | dove vedere l’undicesima puntata del reality

(Di giovedì 22 aprile 2021)deitv:ilQuesta sera, giovedì 22 aprile, alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondadell’dei. Alla guida dell’adventure-game troviamo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi. Al suo fianco gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino.dell’deiin ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - tempoweb : 'Perché Elisa torna...' Isola, il retroscena sulla Isoardi: altro che occhio... #isola #elisaisoardi @giadinagrisu… - Saimon194 : RT @TvCircle1: Undicesimo appuntamento con L'#Isola dei Famosi ed #IlaryBlasi su #Canale5! -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Famosi, Roberto Ciufoli perde la pazienza con Vera Gemma Vera Gemma non è riuscita decisamente ad inserirsi nel gruppo. La naufraga ha deciso di intraprendere un percorso solitario a L'...Confermato per la puntata di giovedì 22 Aprile dell'famosi l'ingresso di 4 nuovi naufraghi. Ad alimentare le dinamiche di questa nuova edizione dell'saranno Ludovico Vacchelli, Manuela Ferrara, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò. Al ...Nella puntata di stasera sbarcheranno a Cayo Cochinos 4 nuovi concorrenti. Chi sarà l'eliminato?Questa sera, giovedì 22 aprile, in prima serata su Canale 5, undicesimo appuntamento con "L’Isola dei Fa ...L'Isola dei Famosi, in onda questa sera 22 aprile una nuova puntata del reality: Vera Gemma e Roberto Ciufoli sono arrivati ai ferri corti?