Isola dei Famosi 2021, Marco Maddaloni difende Fariba

Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Valentina Persia ha attaccato duramente Fariba Tehrani. Come se non bastasse Paul Gascoigne ha fatto un gesto davvero poco carino nei confronti della collega. Non solo a Giulia Salemi, ma anche a Marco Maddaloni non sono piaciuti i comportamenti dei naufraghi. Il vincitore de L'Isola dei Famosi 2019 in collegamento con RTL102.5 News ha dichiarato che quella che ha visto lunedì scorso nel reality di Ilary Blasi è "maleducazione che non è tollerabile".

Le parole di Marco Maddaloni

"Non tollero quello che è accaduto nell'ultima puntata – ha riferito Marco Maddaloni – Ho visto maleducazione, inutile negarlo. Non hanno dato la mano a Fariba, ci ..."

