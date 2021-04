Isola dei Famosi 2021, Malgioglio in Honduras? (Di giovedì 22 aprile 2021) Non solo il Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio è stato uno dei protagonisti assoluti anche della quinta e della nona edizione de L’Isola dei Famosi. In molti sui social hanno chiesto un ritorno del cantante nel reality di Ilary Blasi e questa ipotesi potrebbe non essere così lontana. Sembra infatti che Malgy abbia sfiorato l’idea di volare verso l’Honduras come guest star di questa edizione del programma di Canale 5. A svelare questo scoop è stata Iva Zanicchi a Casa Chi. Iva Zanicchi parla della possibile partecipazione di Cristiano Malgioglio L’opinionista de L’Isola dei Famosi si è lamentata dei naufraghi (che secondo lei sarebbero noiosi) e ha detto che ci vorrebbe Malgioglio a smuovere le acque. Iva Zanicchi parlando con il giornalista ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Non solo il Grande Fratello Vip, Cristianoè stato uno dei protagonisti assoluti anche della quinta e della nona edizione de L’dei. In molti sui social hanno chiesto un ritorno del cantante nel reality di Ilary Blasi e questa ipotesi potrebbe non essere così lontana. Sembra infatti che Malgy abbia sfiorato l’idea di volare verso l’come guest star di questa edizione del programma di Canale 5. A svelare questo scoop è stata Iva Zanicchi a Casa Chi. Iva Zanicchi parla della possibile partecipazione di CristianoL’opinionista de L’deisi è lamentata dei naufraghi (che secondo lei sarebbero noiosi) e ha detto che ci vorrebbea smuovere le acque. Iva Zanicchi parlando con il giornalista ...

