Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni dell'undicesima puntata: concorrenti e ultime news (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa sera, giovedì 22 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda l'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni La puntata dell'Isola di questa sera, 22 aprile, vedrà lo sbarco di nuovi naufraghi. Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante ed Emanuela Tittocchia sbarcheranno sull'Isola falcidiata dai problemi fisici che hanno fatto uscire dal gioco più di qualche concorrente. Nel corso della serata si affronteranno diversi temi emersi durante gli ultimi giorni e i rapporti tra i vari concorrenti. Poi, ovviamente, l'eliminazione della ...

