Isola dei Famosi 2021, Karina Kascella e il “ricordo” di Valentina Persia: «Da quel poco che ho visto era una iena» (Di giovedì 22 aprile 2021) Karina Cascella dice la sua su Valentina Persia, una delle indubbie protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021. Karina Cascella, oltre ad aver vista in azione in Honduars, ha incrociato Valentina Persia mentre lavorava in un programma in televisione. Nell’ultima puntata Valentina Persia ha mangiato la cioccolata vinta in una sfida in maniera un po’ “sbrigativa” e Karina Cascella non l’ha trovato affatto divertente: “No – ha scritto nelle stories del suo account Instagram – perché a me ha dato solo il voltastomaco. La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 22 aprile 2021)Cascella dice la sua su, una delle indubbie protagoniste dell’deiCascella, oltre ad aver vista in azione in Honduars, ha incrociatomentre lavorava in un programma in televisione. Nell’ultima puntataha mangiato la cioccolata vinta in una sfida in maniera un po’ “sbrigativa” eCascella non l’ha trovato affatto divertente: “No – ha scritto nelle stories del suo account Instagram – perché a me ha dato solo il voltastomaco. La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - asialov42616410 : RT @tempoweb: 'Fariba una caina, Vera bugiarda'. Sull'Isola naufraghi fuori controllo, frasi pesantissime #isola #fariba #veragemma @giadin… - forestale82 : RT @NinaRicci_us: Si trova in Brasile ed è un luogo off-limits all'uomo. Si tratta dell'isola di Queimada G., conosciuta come l'isola dei s… -