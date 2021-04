Isola dei Famosi 2021, ecco perché Elettra Lamborghini siede lontana dagli altri opinionisti (Di giovedì 22 aprile 2021) L’Isola dei Famosi 2021 ha tre opinionisti d’eccezione. Ad affiancare Ilary Blasi in studio in questa 15esima edizione del reality e prima in assoluto affidata alla conduttrice romana, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, com’è noto, è arrivata più tardi rispetto agli altri due. Causa Covid, infatti, la cantante ed ereditiera ha commentato le avventure dei naufraghi in collegamento da casa nelle prime puntate. Poi, quando è guarita, ha fatto finalmente il suo ingresso in studio distinguendosi subito per ironia e look eccentrici. Ma tutti avranno sicuramente notato, la postazione di Elettra Lamborghini è distante da quella di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Non è mai seduta vicino ai suoi colleghi, ma alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) L’deiha tred’eccezione. Ad affiancare Ilary Blasi in studio in questa 15esima edizione del reality e prima in assoluto affidata alla conduttrice romana, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed. Quest’ultima, com’è noto, è arrivata più tardi rispetto aglidue. Causa Covid, infatti, la cantante ed ereditiera ha commentato le avventure dei naufraghi in collegamento da casa nelle prime puntate. Poi, quando è guarita, ha fatto finalmente il suo ingresso in studio distinguendosi subito per ironia e look eccentrici. Ma tutti avranno sicuramente notato, la postazione diè distante da quella di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Non è mai seduta vicino ai suoi colleghi, ma alla ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - mondolugosi : @francescocipe La categoria dei sanitari tutti senza esclusione e la verità su che cosa ? Su come e dove è nata que… - zazoomblog : Iva Zanicchi show sull’Isola dei Famosi: “I naufraghi non valgono niente. Malgioglio mi ha chiamato e potrebbe esse… -