Isola dei Famosi 2021, è finita l'amicizia tra Gilles Rocca e Francesca Lodo? (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra le amicizie più solide createsi nel corso di queste prime settimane dell'Isola dei Famosi 2021 c'è senza dubbio quella tra Gilles Rocca e Francesca Lodo. O almeno c'era, visto che lunedì scorso l'attore e l'ex Letterina di Passaparola hanno avuto una brutta discussione. A onor del vero, è stato lui a sbottare senza motivo contro di lei. Alla fine della puntata in diretta, forse innervosito dall'attacco frontale di Tommaso Zorzi che gli aveva dato dell'arrogante, Gilles Rocca ha rinfacciato a Francesca Lodo di essere molto agguerrita davanti alla pentola di riso, ma di non mostrare la stessa grinta quando invece si discute e ci si confronta anche litigando.

