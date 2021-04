Isola 2021, Paul Gascoigne lascia il reality: bollettino medico non buono (Di venerdì 23 aprile 2021) Isola dei Famosi L’ex calciatore non può proseguire la sua avventura nel reality show in Honduras Pubblicato su 23 Aprile 2021 Paul Gascoigne abbandona definitivamente l’Isola dei Famosi 2021. Nel corso dell’undicesima puntata, Ilary Blasi ha chiesto a Massimiliano Rosolino notizie sull’ex calciatore, il quale ha lasciato la spiaggia in questi giorni. L’inviato ha fatto sapere alla conduttrice che il naufrago si è separato dai suoi compagni per effettuare degli accertamenti. L’infortunio, avvenuto proprio quando ha iniziato questa esperienza in Honduras, gli ha causato non pochi problemi. I dolori, anziché diminuire, nel tempo sono aumentati. Così, i medici hanno ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)dei Famosi L’ex calciatore non può proseguire la sua avventura nelshow in Honduras Pubblicato su 23 Aprileabbandona definitivamente l’dei Famosi. Nel corso dell’undicesima puntata, Ilary Blasi ha chiesto a Massimiliano Rosolino notizie sull’ex calciatore, il quale hato la spiaggia in questi giorni. L’inviato ha fatto sapere alla conduttrice che il naufrago si è separato dai suoi compagni per effettuare degli accertamenti. L’infortunio, avvenuto proprio quando ha iniziato questa esperienza in Honduras, gli ha causato non pochi problemi. I dolori, anziché diminuire, nel tempo sono aumentati. Così, i medici hanno ...

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Radio3tweet : La solitudine, come la vita, si affronta più facilmente se con noi ci sono tanti libri, musica jazz e un buon bicch… - zazoomblog : Isola dei Famosi vestito nero stupendo per Ilary Blasi: prezzo da capogiro - #Isola #Famosi #vestito #stupendo… - zazoomblog : Isola 2021 Gilles Rocca abbaia contro le nuove arrivate poi lo scivolone: Sono un pezzo di mera piango come le bimb… -