Isola 15 Vs Supervivientes, svelato perché il giovedì viene registrato il reality italiano e non quello spagnolo! (Di giovedì 22 aprile 2021) Da qualche settimana la puntata del giovedì de L'Isola dei Famosi capitanata da Ilary Blasi va in onda in differita, ovvero viene registrata antecedentemente. Come è stato più volte detto, questo accade per la concomitanza con la versione spagnola della trasmissione – Supervivientes – che va in onda su Telecinco e si svolge nella stessa location del reality italiano, e in cui tra i naufraghi c'è anche la showgirl nostrana Valeria Marini, che sta già facendo molto discutere. A svelare i motivi per cui Supervivientes è stata in qualche modo privilegiata rispetto all'Isola 15 ci ha pensato Davide Maggio: A quanto ci risulta, le due aziende si sono accordate tenendo conto delle rispettive specificità. Da un lato, l'Isola tricolore può ...

