Isola 15, ex naufrago si schiera dalla parte di Fariba Tehrani: “Non tollero quanto accaduto nell’ultima puntata” (Di giovedì 22 aprile 2021) Le dinamiche che stanno coinvolgendo i naufraghi de L’Isola 15 si stanno facendo sempre più interessanti e i caratteri dei protagonisti stanno venendo fuori sempre di più. Nel corso dell’ultima puntata del reality Fariba Tehrani – mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi – è stata non solo attaccata senza mezzi termini da Valentina Persia e da Gilles Rocca che le aveva dato della cattiva, ma ha anche ricevuto dei gesti discutibili dal naufrago Paul Gascoigne, ovvero il fatto che durante la sua nomination – dopo aver scelto la carta e prima di bruciarla – ha fatto finta di usarla per pulirsi il fondoschiena. Tutto ciò non è affatto piaciuto né alla figlia né al fidanzato Pierpaolo Pretelli, che hanno difeso a spada tratta la Tehrani con queste parole: Non entro nel merito della questione, ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Le dinamiche che stanno coinvolgendo i naufraghi de L’15 si stanno facendo sempre più interessanti e i caratteri dei protagonisti stanno venendo fuori sempre di più. Nel corso dell’ultimadel reality– mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi – è stata non solo attaccata senza mezzi termini da Valentina Persia e da Gilles Rocca che le aveva dato della cattiva, ma ha anche ricevuto dei gesti discutibili dalPaul Gascoigne, ovvero il fatto che durante la sua nomination – dopo aver scelto la carta e prima di bruciarla – ha fatto finta di usarla per pulirsi il fondoschiena. Tutto ciò non è affatto piaciuto né alla figlia né al fidanzato Pierpaolo Pretelli, che hanno difeso a spada tratta lacon queste parole: Non entro nel merito della questione, ...

Advertising

Manuel_Real_Off : Finalmente un naufrago con gli slip Grazie Matteo #isola - annakiara119 : RT @GiovannaPolisi: la pupa e il secchione quest'anno è stato una sorta di pre casting per capire chi potesse diventare naufrago #isola - GiovannaPolisi : la pupa e il secchione quest'anno è stato una sorta di pre casting per capire chi potesse diventare naufrago #isola - malandrina9 : RT @fvog9: Bhe non si può dire che il nuovo naufrago non abbia studiato il profilo di Tommaso ?? #tzvip #isola - fvog9 : Bhe non si può dire che il nuovo naufrago non abbia studiato il profilo di Tommaso ?? #tzvip #isola -