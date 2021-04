Iron Man: i fan lanciano la campagna per il ritorno di Tony Stark con un cartellone a Los Angeles (Di giovedì 22 aprile 2021) A distanza di due anni dall'arrivo di Avengers: Endgame, i fan della Marvel hanno lanciato una campagna per chiedere un ritorno di Iron Man. A distanza di due anni dall'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame, alcuni fan della Marvel hanno ideato una campagna per chiedere di riportare in vita il personaggio di Tony Stark/Iron Man. Nella città di Los Angeles è infatti apparso un cartellone dedicato alla particolare richiesta fatta allo studio, come rivelato da un tweet condiviso online da Lights, Camera, Pod. Nel film diretto dai fratelli Russo il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. si sacrificava per sconfiggere definitivamente il malvagio Thanos usando il guanto con le Gemme dell'Infinito. Nonostante alcuni intraprendenti fan ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) A distanza di due anni dall'arrivo di Avengers: Endgame, i fan della Marvel hanno lanciato unaper chiedere undiMan. A distanza di due anni dall'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame, alcuni fan della Marvel hanno ideato unaper chiedere di riportare in vita il personaggio diMan. Nella città di Losè infatti apparso undedicato alla particolare richiesta fatta allo studio, come rivelato da un tweet condiviso online da Lights, Camera, Pod. Nel film diretto dai fratelli Russo il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. si sacrificava per sconfiggere definitivamente il malvagio Thanos usando il guanto con le Gemme dell'Infinito. Nonostante alcuni intraprendenti fan ...

