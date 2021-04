Ira delle Regioni su coprifuoco e scuola, Fedriga: “È grave cambiare in Cdm l’accordo già siglato”. Gelmini risponde: “Evitare di riaprire e poi richiudere” (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche Zaia attacca il governo: «Spero che il presidente del consiglio prenda in mano questo dossier e che si trovi un modo per arrivare ad una revisione di buon senso». Gelmini avverte: «Dobbiamo Evitare di riaprire per poi chiudere» Leggi su lastampa (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche Zaia attacca il governo: «Spero che il presidente del consiglio prenda in mano questo dossier e che si trovi un modo per arrivare ad una revisione di buon senso».avverte: «Dobbiamodiper poi chiudere»

Advertising

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA CORRIERE DELLA SERA: «COPRIFUOCO E SCUOLA, L’IRA DELLE REGIONI. FEDRIGA: 'GRAVE CAMBIARE IN CDM ACCORDI… - Corriere : Coprifuoco e scuola, la rabbia delle Regioni. Fedriga: «Grave cambiare in Cdm accordi già presi» - gilbertod111 : L'ira delle Regioni su Draghi: 'Grave cambiare patti' - - GianniVaretto : RT @LaStampa: Ira delle Regioni su coprifuoco e scuola, Fedriga: “È grave cambiare in Cdm l’accordo già siglato” - fisco24_info : Scuola, fonti governo: 'Uno studente su due in aula': Dopo il sì al decreto riaperture, oggi l'ira delle regioni. I… -