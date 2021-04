Io non accuso tanto il Nord, ma chi al Sud non pretende rispetto. Politici inclusi (Di giovedì 22 aprile 2021) di Francesco Spada “In otto settimane siamo riusciti a costruire il Capitolo Sud, una base per invertire la rotta delle disuguaglianze nel lavoro, nella crescita, nell’accesso ai servizi. La Quota Sud del Pnrr è arrivata al 40%. Abbiamo difeso e implementato le cifre precedenti”. Queste le parole contenute in un post, di puro vanto, ma completamente privo di basi per vantarsi della, ahimè, ministra del Sud Mara Carfagna. Perché privo di basi? Presto detto. Se l’Italia ha avuto maggiori fondi tra tutti gli altri Stati, è proprio per la questione meridionale, ovvero perché c’è una forte diseguaglianza nel paese, per cui il reddito pro capite al Sud è nettamente più basso, così come il tasso di occupazione e come i servizi. Infatti, l’idea iniziale, condivisa in Europa, era che almeno il 65% dei fondi andasse investito per rimediare a questi divari. Ora la ministra si bea che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) di Francesco Spada “In otto settimane siamo riusciti a costruire il Capitolo Sud, una base per invertire la rotta delle disuguaglianze nel lavoro, nella crescita, nell’accesso ai servizi. La Quota Sud del Pnrr è arrivata al 40%. Abbiamo difeso e implementato le cifre precedenti”. Queste le parole contenute in un post, di puro vanto, ma completamente privo di basi per vantarsi della, ahimè, ministra del Sud Mara Carfagna. Perché privo di basi? Presto detto. Se l’Italia ha avuto maggiori fondi tra tutti gli altri Stati, è proprio per la questione meridionale, ovvero perché c’è una forte diseguaglianza nel paese, per cui il reddito pro capite al Sud è nettamente più basso, così come il tasso di occupazione e come i servizi. Infatti, l’idea iniziale, condivisa in Europa, era che almeno il 65% dei fondi andasse investito per rimediare a questi divari. Ora la ministra si bea che, ...

