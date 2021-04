(Di giovedì 22 aprile 2021) Il Comune di Catania, in un comunicato, informa che, domenica 25 Aprile, alle ore 16,00, nellaA delloAngelo Massimino, prima dell’inizio della gara Catania-Casertana del girone C della Lega di serie C, il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese e l’assessore allo sport Sergio Parisi, intitoleranno ladell’impianto sportivo, alla storica speaker del Calcio Catania e Giornalista, scomparsa recentemente all’età di 55 anni. All’iniziativa sono stati invitati a partecipare i familiari di, il marito Salvo La Spina con le figlie Giulia e Federica, i vertici dirigenziali del Calcio Catania S.p.A. , colleghi giornalisti e addetti ai lavori.

ComunediCatania : Sport, domenica cerimonia intitolazione tribuna Stampa Stadio a Stefania Sberna Domenica 25 Aprile alle 16,00 nella… - francopercolla : RT @LiveSicilia: Domenica l’intitolazione della tribuna Stampa Stadio a Stefania Sberna - LiveSicilia : Domenica l’intitolazione della tribuna Stampa Stadio a Stefania Sberna -

CataniaToday

