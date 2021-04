Internazionali d’Italia 2021 senza pubblico? Si spera in una deroga, a Madrid il 40% della capienza (Di giovedì 22 aprile 2021) La domanda è pertinente: Internazionali d’Italia a Roma a porte chiuse? Il torneo di tennis del Foro Italico, previsto dal 9 al 16 maggio, potrebbe tenersi senza la presenza degli spettatori. Nella bozza del decreto legge “Covid”, discusso in questi ultimi giorni, l’apertura degli impianti sportivi è fissata al 1° giugno e pertanto il torneo nella Capitale potrebbe essere tagliato fuori da questa disponibilità. Tuttavia, vi potrebbe essere una deroga. Come previsto al comma 3 dell’articolo 6 vale che: “in relazione a specifici eventi o competizioni può essere stabilito, di concerto col ministro della Salute, una data di apertura al pubblico diversa dal 1° giugno”. Tradotto: se ci dovesse essere un accordo tra la parti, i cancelli degli Internazionali ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) La domanda è pertinente:a Roma a porte chiuse? Il torneo di tennis del Foro Italico, previsto dal 9 al 16 maggio, potrebbe tenersila predegli spettatori. Nella bozza del decreto legge “Covid”, discusso in questi ultimi giorni, l’apertura degli impianti sportivi è fissata al 1° giugno e pertanto il torneo nella Capitale potrebbe essere tagliato fuori da questa disponibilità. Tuttavia, vi potrebbe essere una. Come previsto al comma 3 dell’articolo 6 vale che: “in relazione a specifici eventi o competizioni può essere stabilito, di concerto col ministroSalute, una data di apertura aldiversa dal 1° giugno”. Tradotto: se ci dovesse essere un accordo tra la parti, i cancelli degli...

