Inter | Marotta sicuro | domani rimetterà il mandato di consigliere federale

(Di giovedì 22 aprile 2021)pronto a lasciare il ruolo diPrime ripercussioni sulla politica del pallone in Italia dopo la vicenda della mai nata Superlega. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe, nella giornata dinel corso dell’assemblea presenterà le sue dimissioni. Spetterà agli altri club accettare o meno le sue dimissioni “Sul piano politico le ricadute non mancheranno (ieri c’è già stata un’iniziativa parlamentare da parte della deputata Pd, Prestipino, contro le eventuali agevolazioni di cui stiano godendo i tre club “ribelli”), così come quelle sul piano dei rapporti personali, già testimoniati dagli scontri di lunedì scorso. Intantoa Milano,si presenterà davanti ...

ZZiliani : #Agnelli, #Marotta, #Gazidis: vedremo chi avrà la dignità di dimettersi. Di certo, data la gravità dell'illecito co… - Striscia : Una doccia fredda #superlega #agnelli #marotta #Juventus #Inter - ZZiliani : Tutto ok, quel che conta è essersi smarcati. Ma #Marotta dovrebbe spiegare perchè “l’innovazione e l’inclusione” so… - fioranialex : #INTER, #MAROTTA 'MI DIMETTO!NON SONO NE GIUDA NE TRADITORE!' #Juventus #SuperLega #Milan #MilanSassuolo #SerieA… - IMjnterista : Più ascolto Ceferin più capisco perché i club ci abbiano provato nonostante l'idea non la condividessi tanto, propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

... e a quel punto anche, amministratore delegato dell', era passato dalla parte del no. Il comportamento del dirigente nerazzurro è quindi ritenuto meno grave rispetto a quello di Agnelli, ...... 'Mi auguro che Conte voglia rimanere all'' o anche: 'Sono più preoccupato di perderee Conte per colpa della proprietà più che altro. La squadra il suo lo fa e l'obbiettivo lo raggiunge'...Inter, stando a quanto riportato da il quotidiano Il Giorno la Juventus potrebbe tentare di riportare Beppe Marotta in bianconero ...Il pari con lo Spezia non preoccupa più di tanto, il contemporaneo ko del Milan significa che è passata una giornata in più e che i nerazzurri hanno un vantaggio ancor più solido nei confronti della s ...