Instagram, Ashley Graham accusata di discriminazione raziale (Di venerdì 23 aprile 2021) La modella curvy Ashley Graham, icona del “body loving”, è stata accusata di razzismo dai followers per ave pubblicizzato una crema autoabbronzante. Ashley Graham, il video con l’autoabbronzante e le accuse di razzismo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) La modella curvy, icona del “body loving”, è statadi razzismo dai followers per ave pubblicizzato una crema autoabbronzante., il video con l’autoabbronzante e le accuse di razzismo su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Instagram Ashley Ashley Graham si ricopre di autoabbronzante e scatena le polemiche La top ha creato con il brand una limited edition del prodotto e l'ha sponsorizzato sulla sua pagina Instagram, che vanta 12 milioni di follower. La crema della discordia Ashley Graham ha prima ...

