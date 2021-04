Innovazione | ENEA e ANGI sottoscrivono partnership strategica

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 aprile 2021 – I presidenti dell’Federico Testa e dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori () Gabriele Ferrieri hanno sottoscritto un protocollo d’intesa strategico con l’obiettivo di sviluppare progetti di eccellenza nel campo della transizione ecologica a favore di imprese, PA e i principali stakeholder dell’in Italia. In particolare, l’accordo prevede lo sviluppo di iniziative di formazione e diffusione per promuovere l’uso efficiente dell’energia e un maggior grado di consapevolezza verso le politiche green, le fonti rinnovabili, l’economia circolare e il trasferimento tecnologico. “La sinergia conpunta alla promozione e al rafforzamento dell’verso nuove imprenditorialità green per portare avanti un processo di contaminazione positiva e di ...

