Innovazione: Colao, 'Paese ha bisogno di donne leader' (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "Sappiamo che abbiamo una sottorappresentazione delle donne nelle scienze, ma il Paese ha bisogno di tutti nelle sfide che ci aspettano. E quindi abbiamo bisogno di scienziate, ingegnere, ricercatrici, biologhe, di donne che possano arrivare in posizioni di leadership, ottenendo la parità che vogliamo anche nella conduzione del Paese". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo alla celebration conference di #STEMintheCity, iniziativa del Comune di Milano. "L'Innovazione - spiega Colao- è importante per diversi motivi: favorisce la crescita economica, dà opportunità di lavoro alle persone e crea una cultura ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "Sappiamo che abbiamo una sottorappresentazione dellenelle scienze, ma ilhadi tutti nelle sfide che ci aspettano. E quindi abbiamodi scienziate, ingegnere, ricercatrici, biologhe, diche possano arrivare in posizioni diship, ottenendo la parità che vogliamo anche nella conduzione del". Lo ha detto il ministro per l'tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio, intervenendo alla celebration conference di #STEMintheCity, iniziativa del Comune di Milano. "L'- spiega- è importante per diversi motivi: favorisce la crescita economica, dà opportunità di lavoro alle persone e crea una cultura ...

