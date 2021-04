Inizia campagna vaccinazione in carceri, Garante: verso normalità (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Sono Iniziate oggi le vaccinazioni nei 14 istituti penitenziari del Lazio. La campagna vaccinale interessa le 5.644 persone detenute e circa 3.000 agenti di polizia penitenziaria. “È un passo decisivo, non solo nella tutela della salute dei detenuti e degli operatori penitenziari, ma anche verso il ripristino di condizioni ordinarie di vita in carcere e per la ripresa delle attivita’ finalizzate al reinserimento delle persone detenute”, dice il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta’ personale della Regione Lazio, Stefano Anastasi’a. L’inizio della campagna e’ stato rinviato di qualche giorno, a causa del blocco che la scorsa settimana aveva subito il vaccino Johnson&Johnson Inizialmente scelto. “In pochi giorni completeremo le operazioni con il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Sonote oggi le vaccinazioni nei 14 istituti penitenziari del Lazio. Lavaccinale interessa le 5.644 persone detenute e circa 3.000 agenti di polizia penitenziaria. “È un passo decisivo, non solo nella tutela della salute dei detenuti e degli operatori penitenziari, ma ancheil ripristino di condizioni ordinarie di vita in carcere e per la ripresa delle attivita’ finalizzate al reinserimento delle persone detenute”, dice ildelle persone sottoposte a misure restrittive della liberta’ personale della Regione Lazio, Stefano Anastasi’a. L’inizio dellae’ stato rinviato di qualche giorno, a causa del blocco che la scorsa settimana aveva subito il vaccino Johnson&Johnsonlmente scelto. “In pochi giorni completeremo le operazioni con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Inizia campagna In 75 anni prodotte 19 milioni di Vespa Vespa inizia la produzione nel Regno Unito su licenza alla Douglas di Bristol e in Francia con la ... La campagna 'Chi Vespa mangia le mele' rivoluziona il mondo della pubblicità. 1968. Vespa Primavera ...

Vespa festeggia i suoi 75 anni e supera il traguardo dei 19 milioni di esemplari prodotti 1951 - Vespa inizia la produzione nel Regno Unito su licenza alla Douglas di Bristol e in Francia ... 1968 - La campagna "Chi Vespa mangia le mele" rivoluziona il mondo della pubblicità. 1968 - Vespa ...

La Reggia di Carditello lancia la campagna crowfunding per i gelsi Il Real Sito di Carditello lancia la sua prima campagna di crowdfunding, dedicata al progetto di gelsicoltura e di riqualificazione ambientale del territorio, promosso dalla Fondazione guidata dal pre ...

