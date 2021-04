Infiltrazioni mafiose nel turismo: Campania, Lazio e Sicilia più a rischio (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono sei i sistemi turistici regionali a presentare i rischi più elevati di infiltrazione criminale nel tessuto economico: Campania, Sicilia, Lazio, Calabria, Lombardia, Puglia. Sul versante opposto, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono sei i sistemi turistici regionali a presentare i rischi più elevati di infiltrazione criminale nel tessuto economico:, Calabria, Lombardia, Puglia. Sul versante opposto, ...

Advertising

SusannaCeccardi : Ora in Toscana si scopre che ci sono le infiltrazioni mafiose e che il PD non paga le tasse alle feste dell'unità..… - MediasetTgcom24 : Infiltrazioni mafiose nel turismo: Campania, Lazio e Sicilia più a rischio #turismo - moriggi : RT @SusannaCeccardi: Ora in Toscana si scopre che ci sono le infiltrazioni mafiose e che il PD non paga le tasse alle feste dell'unità...da… - pupillo27 : @meb Grazie a Virginia #Raggi per aver ridato dignità a Roma ed ai romani. La legalità e' stata ristabilita dopo an… - Yogaolic : #Milano Col covid cresce infiltrazione mafiosa in Lombardia -